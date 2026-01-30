宮野静（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/30】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の宮野静が1月28日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を投稿し、反響が寄せられている。

◆宮野静、ツートーンヘアへチェンジ


宮野は黒猫と羽根の絵文字とともに、ホワイトブロンドと黒の巻き髪ツートーンヘアスタイルを披露。普段のホワイトブロンドヘアスタイルからガラリと変わったヘアスタイルを公開している。

◆宮野静のヘアチェンジが話題


の投稿にファンからは「ツートーンも素敵」「可愛すぎて言葉にならない」「破壊力すごい」「過去一好き」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

