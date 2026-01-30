CANDY TUNE宮野静、大胆イメチェンヘアが話題「破壊力すごい」「可愛すぎて言葉にならない」
【モデルプレス＝2026/01/30】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の宮野静が1月28日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】紅白出演アイドルメンバー「破壊力すごい」衝撃のイメチェンヘア
宮野は黒猫と羽根の絵文字とともに、ホワイトブロンドと黒の巻き髪ツートーンヘアスタイルを披露。普段のホワイトブロンドヘアスタイルからガラリと変わったヘアスタイルを公開している。
の投稿にファンからは「ツートーンも素敵」「可愛すぎて言葉にならない」「破壊力すごい」「過去一好き」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演アイドルメンバー「破壊力すごい」衝撃のイメチェンヘア
◆宮野静、ツートーンヘアへチェンジ
宮野は黒猫と羽根の絵文字とともに、ホワイトブロンドと黒の巻き髪ツートーンヘアスタイルを披露。普段のホワイトブロンドヘアスタイルからガラリと変わったヘアスタイルを公開している。
◆宮野静のヘアチェンジが話題
の投稿にファンからは「ツートーンも素敵」「可愛すぎて言葉にならない」「破壊力すごい」「過去一好き」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】