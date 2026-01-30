１億円不動産も「ポケカ」感覚で即交換！　ゆうちょ参入「デジタル通貨」が起こす金融革命の正体

手数料が激減！ 海外送金も「一瞬」で

SuicaやPayPayなどの電子マネーは、もはや私たちの生活に欠かせないインフラとなった。だが、金融の世界ではすでに「その次」の革命が始まっている。それが「デジタル通貨」だ。

「また怪しい仮想通貨の話か？」と思ったなら、それは誤解だ。

この流れを決定づけたのは、あの「ゆうちょ銀行」である。昨年９月、同行がブロックチェーン技術を活用した「トークン化預金」の検討を発表したことは、この技術が投機目的のビットコインとは一線を画す「生活インフラ」になることを示唆している。

すでに普及している電子マネーや、値動きの激しい暗号資産とは一体何が違うのか。銀行振込や不動産売買、そして私たちの財布の中身を劇的に変える「デジタル通貨」の正体に迫る。

デジタル通貨が実用化された社会について、マネックス証券・暗号資産アナリストの松嶋真倫氏はそのメリットをこう語る。

「国内の銀行振込は便利ですが、海外送金となると話は別です。現状では手間もかかり、着金までの日数や手数料もバカになりません。個人で頻繁にグローバルな取引をする人はまだ限られるかもしれませんが、デジタル通貨になれば、海外への送金も国内と同じように一瞬で、しかも安くできるようになります」

既存の銀行システムでは、A銀行からB銀行へ現金を送る際、消費者はスマホなどの表側しか見ていないが、その裏側では複数の事業者が関わり、膨大なコストと時間がかかっている。

ニッセイ基礎研究所・金融調査室長の福本勇樹氏によれば、Suicaなどの電子マネーであっても、裏側では事業者間の銀行口座を通じた決済処理が行われており、そこには費用も時間も発生しているという。

一方、デジタル通貨はこの「裏側の処理」をデジタル上で劇的に簡素化する。その結果、即時決済が可能になり、手数料も格安になるのだ。

１億円の不動産も「ポケカ」感覚で

デジタル通貨の革新性は、単なる送金の利便性にとどまらない。

将来的に、銀行預金はもちろん、株式、債券、不動産、さらには高額で取引される「ポケモンカード」のような資産までもが、デジタル上の共通台帳（ブロックチェーン）で瞬時に交換可能になるという。

例えば、１億円相当の株式を持っている人が、１億円の不動産を買いたいとする。現在は株式の売却に手間と手数料がかかり、不動産購入にも複雑な手続きが必要だ。

しかし、デジタル通貨が導入された世界では、これらがデジタル上の共通台帳で取り扱われるようになり、一瞬にして、しかも格安の手数料で交換（取引）が完了するようになる。さらに将来的には、面倒な不動産の登記変更手続きさえも、システム上で瞬時に完結する可能性があるといわれている。

松嶋氏は、この「トークン化」された未来をこう予測する。

「現在は、預金は銀行、株は証券会社、不動産は管理会社……といったように、資産ごとの管理が必要です。しかし将来は、これらがすべて『トークン』としてブロックチェーン上に集約されるかもしれません。同じ台帳（ブロックチェーン）に乗ってしまえば、異なる資産同士でも、データ上で直接取引ができるようになるのです」

ニッセイ基礎研の福本氏も同様に、デジタル通貨の普及によって「絵画など、価値のある資産の取り扱いが広がっていく」と指摘している。

ビットコインと決定的に違う「安全性」

ここで疑問になるのが、「ビットコインなどの暗号資産（仮想通貨）と何が違うのか？」という点だ。

両者の共通点は、取引記録に「ブロックチェーン」技術を使っていることにある。ブロックチェーンとは、取引データを「ハッシュ関数」と呼ばれる暗号技術で圧縮・変換し、鎖のようにつないでいく仕組みだ。過去のデータを少しでも改ざんすると、前後の整合性が取れなくなるため、事実上改ざんが不可能とされる。この高い安全性が、デジタル通貨の基盤となっている。

しかし、決定的な違いがある。それは「裏付け資産」の有無だ。

・暗号資産（ビットコイン等）： 裏付けとなる資産がないため、価格変動が激しく、買い物の支払い手段にはなりにくい。

・デジタル通貨： 銀行預金などの「裏付け資産」があるため、価値が安定している。

現在、日本銀行などの中央銀行も導入に向けて動いているほか、民間事業者も預金などを裏付けにした「ステーブルコイン」と呼ばれるデジタル通貨の開発を進めている。ゆうちょ銀行の取り組みも、預金を裏付けにデジタル資産化（トークン化）しようとするものだ。

SuicaやPASMOはあくまで「前払い式」であり、原則として現金の払い戻しはできない。対して、デジタル通貨は銀行預金と同様に「現金に戻すことができる」価値交換の手段だ。

消費者の目には、決済の「裏側」の変化は見えにくい。しかし、デジタル通貨の本格導入によって、金融機関や事業者のコストが劇的に下がれば、その分、手数料の引き下げや新サービスの提供といった形で、私たち消費者にも大きな恩恵がもたらされるはずだ。

「お金」の形が変わることで、不動産や高額商品、そして日々の決済のあり方が根本から覆る日も、そう遠くないかもしれない。

取材・文：浅井秀樹