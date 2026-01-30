「僕は週5で運動なんで。朝ゴルフ場に行って、6時から練習して。ゴルフ場から戻ってきて昼寝してからジムに行って…」

1月25日に放送された『ボクらの時代』（フジテレビ系）で、自身のストイックな生活を明かして共演者を驚かせたのは、俳優の反町隆史（52）。反町といえば自他共に認める芸能界きってのゴルフ好きとして知られる。

反町を知るゴルフ業界関係者が語る。

「反町さんはスコア72でラウンドする実力の持ち主。100を切れば『上手い』と呼ばれるアマチュアゴルファーたちにとって、72というスコアはプロレベルの数字ですよ」

‘23年に放送された同番組でも、反町はゴルフについて熱く語っていた。

「長女が誕生した頃は特に熱中し、4年間365日のうち360日練習していたのだそうです。毎朝ゴルフバッグを持って家を出ていく父の姿を見ていた長女は、反町さんの職業をずっとプロゴルファーだと思っていたとか（笑）」（スポーツ紙記者）

反町が練習に励む姿を見かける人も少なくないようだ。

「会員権数千万円のハイクラスな会員制名門ゴルフクラブに通われています。ドラマや映画の撮影が入っていない時期は毎日のよう練習されている姿を見かけます。

お忙しいのか、午前中だけのハーフラウンドで切り上げることも多いですが、それでも毎日必ずクラブを握っている印象です」（前出・ゴルフ業界関係者）

いまでは実際のプロゴルファーとも親交がある反町だが、当初、ゴルフを始めたのにはある“不純な理由”があったという。‘23年放送の『僕らの時代』で、こう明かしていた。

《一番最初にやったのが24歳の時。うちの妻とデートするのに、うまくごまかすために最初やったんです。大人数でたくさん行くでしょ？ みんなでワイワイ楽しく行けるよ！的な感じで。（ゴルフの事は）全然好きじゃなかったね》

反町は‘98年にドラマ『GTO』で共演した女優の松嶋菜々子（52）とのちに交際を初め、‘01年に結婚。結婚から25年ほどが経過した現在でも、休日にデートや食事を楽しむ姿がたびたび報じられるなど、芸能界屈指の“おしどり夫婦”として知られている。

芸能プロダクション関係者が語る。

「‘24年には反町さん主演ドラマ『GTOリバイバル』に松嶋さんがゲスト出演したほか、翌年の資生堂のCMでも共演。2児の子育てをしていたときは、常に夫婦のどちらかが仕事をセーブしながら育児に励んでいたようですが、それがひと段落したこともあり、夫婦での出演が増加してきているのだとか。

‘23年に出演したラジオ番組で、反町さんは《いまもたまに妻と2人でゴルフに行く時がありますよ》と話しています。交際が始まって以来、ゴルフは2人の思い出のスポーツとなっているようです」

“スーパーカップル”の原点には、いつもゴルフがあった――。