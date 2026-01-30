児童虐待の相談件数初めて減少も全国で22万件超えで2番目に多い　全体の6割が心理的虐待　実行者は実の母親が最多　2024年度　

2024年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数が初めて減少しましたが、相談件数は22万件を超え依然として多い状況が続いています。

こども家庭庁によりますと、2024年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は、2023年度に比べて1818件減って22万3691件に上り、初めて減少しましたが、過去2番目に多いということです。

最も多かったのは、配偶者への暴力行為を子どもが目撃してストレスを受けるなどの心理的虐待で、全体のおよそ6割を占め13万3024件となっています。

次いで、身体的虐待、ネグレクト、性的虐待が続きました。

虐待を行っていたのは、実の母親が48.2％と最も多く、次いで実の父親が42.9％でした。

こども家庭庁は、児童虐待の相談対応件数が初めて減少に転じた背景として、「こども家庭センターの設置が進み、早い段階で家庭への支援を行っていることなどが虐待の予防に繋がっているのではないか」と分析しています。

今後も引き続き児童相談所の体制強化やこども家庭センターの機能強化に取り組みたいとしています。