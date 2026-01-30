½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡á¤Ï30Æü¡¢ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¶¥µ»¤ÎÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°úÂà¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤»¤º¡¢´û¤ËÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ë¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¼ÂàÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î¤È¤â¤¨Åê¤²¤È´ØÀáµ»¤òÀ¸¤«¤·¡¢31ºÐ11¥«·î¤ÇÀ©ÇÆ¡£ÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤À¤¬ºòÇ¯4·î¤òºÇ¸å¤Ë¼ÂÀï¤òÎ¥¤ì¡¢6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤«¤é¤â³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï52¥¥íµé¤Ç17Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢2°Ì¡£19Ç¯¤«¤é48¥¥íµé¤ËÅ¾¸þ¸å¤Ï21¡Á23Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³À¤³¦½÷²¦¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£