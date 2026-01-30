¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ëµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä ³«È¯¼Ô¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È »îºî100²ó°Ê¾å¤Î¼«¿®ºî
¡¡¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Ï2·î2Æü¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Òµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡Ó¤ò¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¤È»³¸ý¸©¤ÎSM¤Ê¤É¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÊÌó100Ëü¿©¤òÍ½Äê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï1979Ç¯9·î12Æü¤ÎÈ¯Çä¤«¤é40Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¡¢ÈÎÇäÎß·×¿©¿ôÌó42²¯¿©¡ÊÆ±¼ÒÄ´¤Ù¡§2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¶å½£ÂÞ¥é¡¼¥á¥ó¥·¥§¥¢No.1¡Ê½ÐÅµ¡§KSP-SP¡¡2025Ç¯1¡Á12·î¤Î¶å½£¥¨¥ê¥¢SM¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¶å½£¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤¬2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖÇã¤¤¼ê¤è¤·¡×¡ÖÇä¤ê¼ê¤è¤·¡×¡Ö¼Ò²ñ¤è¤·¡×¤Î»°Êý¤è¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2027Ç¯¤ËÃÂÀ¸90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¤Ç¤Ïµ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤Î¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ³«È¯¸¦µæ½ê¤ÎÄÍ¸¶Í¥ºî»á¤¬·×16ÇÕ¤Îµ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤ß¡¢ÃåÁÛ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ100²ó°Ê¾å¤Î»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¤òºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ´Ëö¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²þÎÉ¤·¤ÆÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Î¡ÖÆÚ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊÀìÍÑ¤Î¥ª¥¤¥ë¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥¯¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ÎÇ»¸ü¤µ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤È¥ª¥¤¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¡¢Ç»¸ü¤µ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¡¼¥×¤ÎË¢Î©¤Á¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Îµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò¡¢ÀµÌÌ¤ÏÃí¤®Â¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¤ÎÇ»¤¤Ë¢Î©¤Ä¥¹¡¼¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿µ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£