£Ó£Ó£µ£°£±¡¦¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥Þ¥ó¥Í¡Ë¤¬£´·î¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¡¿·¶Ê¤Ï½é¤á¤Æºî»ì¡¦ºî¶Ê
¡¡£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£Ó£µ£°£±¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥Þ¥ó¥Í¡áËö¤Ã»Ò¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£´·î£µÆü¤Ë¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ë£É£Í¡¡£È£Ù£Õ£Î£Ç¡¡£Ê£Õ£Î¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£Ê£Õ£Î£É£Ñ¡×¡ÊÀîºê¡¦£Ó£Õ£Ð£Å£Ò£Î£Ï£Ö£Á¡¡£Ë£Á£×£Á£Ó£Á£Ë£É¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£±Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤âÌö¿Ê¤¹¤ë¡£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î»þ¤Î¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤¹¤ë¡£µÇ°¤Î¶Ê¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¤â£²¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡££±¶Ê¤Ï½é¤á¤Æºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¡£²Î»ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤È¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤¿ÃË¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤´¶¤¸¤¬²Î»ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤«¤é¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤Èºî¶Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄ¹¤¯³èÆ°µÙ»ßÃæ¡£²ò»¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡×»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï£³Ç¯¤°¤é¤¤¡£¥½¥í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ½¸·ë¤Ø¤Î´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð°ì½ï¤ËµÇ°¸ø±é¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ø±é¤À¤±¤Ç¤â¡¢£±²ó¤Ç¤â°ì½ï¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀ¼¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï¡ÖËèÇ¯£³²ó¡¢£´²ó¤°¤é¤¤ÆüËÜ¤Ç¸ø±é¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¤È¤«¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢°¦¤òÊÖ¤¹Ç¯¤Ë¤¹¤ë¡£