俳優、黒沢年雄（81）が30日までにブログを更新。政策について持論をつづった。

「甘い!甘い!ウワベの美辞麗句のオンパレード…甘い言葉は気持ちはいいが…順番が違うでしょう」と訴え「先ずは日本国民が安全安心を確保する事が政治家がやるべき絶対条件…だからこそ安全安心で生きて行かれる…だからこそ安心して働き家族を守り食べて行かれる」と政策への思いを明かした。

さらに「食料品が高い、何が高い!身近の話題の話しばかり!」とし「ウクライナじゃないけど…一度ホントに辛い思いをしないとわからないのかな!」と疑問を投げかけた。

「アメリカが日本から手を引いたら…明日から外国が攻めて来ますよ…間違いなく…それには攻められない強靭な守りが絶対な必要条件だと思う。右翼左翼リベラルとかの思想の問題ではなく日本と国民の存続のためです」と主張した。

この投稿にフォロワーからは「昨今、日本の防衛費が大きく右肩上がりであることに、疑問を感じていました」「口先だけの、弁論大会みたいですよね」「黒沢さんの仰る通り」とさまざまなコメントが寄せられている。