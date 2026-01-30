小倉優子 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/30】タレントの小倉優子が1月29日、自身のInstagramを更新。ボリュームたっぷりの献立メニューを披露し、話題となっている。

【写真】3児のママタレ「彩り綺麗」豚肉のソテー・ひじき煮込みなど7品並んだ献立

◆小倉優子「ご飯が進む」メニュー公開


小倉は「豚肉のソテーは、ガッツリ系でご飯が進む一品です」とつづり、写真を投稿。メインの皿に豚肉のソテーが盛られ、スープやひじき煮込み、人参のたらこ和えや白米、フルーツなど7品が乗った、バランスの良いメニューを披露している。

◆小倉優子の投稿に反響


この投稿に「健康的メニュー」「美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「食べてみたい」「彩り綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

