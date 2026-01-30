セブン、静岡限定で磐田産「しろねぎ＆海老芋」を主役にした新作3品登場 給食のあの味も再現
【モデルプレス＝2026/01/30】セブン‐イレブン・ジャパンでは、静岡県磐田市の特産品である「いわたしろねぎ」「海老芋」を使用した新商品3品を、2月6日（金）より静岡県内のセブン‐イレブン763店舗限定で発売する。
今回発売するのは、県内最大の白ねぎの生産地とされる磐田市産の「いわたしろねぎ」を使用し、市内の学校給食でも人気のメニュー「しろねぎと鶏肉の甘辛あえ」を参考にした「しろねぎと鶏肉の甘辛あえおむすび」、静岡県で消費量の高い豚肉と合わせた惣菜パン「ねぎチャーシュースティック」、そして今が旬の磐田市産「海老芋」を地域でも親しまれている食べ方で提供する「海老芋とコーンのクリームシチュー」の3品。
今回の取り組みは、磐田市との間で2018年に締結された包括連携協定に基づく取り組みの一環で、地産地消の推進や地域活性化が目的だ。
地元の子どもたちにも親しまれている人気メニューを再現したおむすびや、旬の海老芋を贅沢に使ったシチューなど、地域の食文化とコンビニの利便性が融合したラインナップとなっている。（modelpress編集部）
■しろねぎと鶏肉の甘辛あえおむすび
価格：190円（税込205.20円）
発売日：2月6日（金）
販売エリア：静岡県
■ねぎチャーシュースティック
価格：198円（税込213.84円）
発売日：2月6日（金）
販売エリア：静岡県
■海老芋とコーンのクリームシチュー
価格：398円（税込429.84円）
発売日：2月6日（金）
販売エリア：静岡県
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
