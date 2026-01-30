CANDY TUNE南なつ、水着姿でプール満喫 タイ旅行写真に「くびれが綺麗すぎ」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の南なつが1月28日、自身のInstagramを更新。タイ旅行中の水着ショットを公開し、話題になっている。
【写真】紅白出演アイドルメンバー「くびれが綺麗すぎ」水着姿のプールショット
南は「たとえ10分しか入れなくても絶対にプールに行く女です」とつづり、タイ旅行中のプールショットを公開。サングラスに高めのポニーテール姿に、茶色のビキニを身につけたショットで、ほっそりとしたウエストでくびれが際立っている。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「くびれが綺麗すぎ」「完璧なプロポーション」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
