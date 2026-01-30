【ジョリーパスタ】蟹の爪とほぐし身をのせた「“窯焼きチーズパスタ”蟹のクリームソース」など2品新発売【2月のおすすめパスタ】

パスタ専門店「ジョリーパスタ」では、「今月のおすすめ」として、毎月異なるテーマでパスタを販売している。2月5日からは、「“窯焼きチーズパスタ” 蟹のクリームソース」「〜播磨灘産〜 牡蠣のモッツァトマト」を全322店舗で発売する。

なお、「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」(税込1,419円)は好評につき継続販売している。

【メニュー画像はこちら】蟹の爪とほぐし身をのせて焼き上げたぜいたくなクリームパスタ/播磨灘産牡蠣がのったピリ辛トマトソースのパスタ

◆「“窯焼きチーズパスタ” 蟹のクリームソース」

税込1,639円

もちもちとした食感が特徴の生パスタ“フェットチーネ”を使用したクリームパスタに、キャベツやパプリカなどの温野菜とたっぷりの蟹の身を合わせた。仕上げに、ホワイトソース･チーズ･蟹の爪とほぐし身をのせ、オーブンで焼き上げている。表面はチーズでこんがり香ばしく、中は蟹やホワイトソースの濃厚な味わいが楽しめる。

◆「〜播磨灘産〜 牡蠣のモッツァトマト」

税込1,309円

にんにくと唐辛子をきかせたピリ辛トマトソースのパスタに、モッツァレラチーズとベーコンを合わせた人気商品「モッツァトマト」に、じっくりソテーしたミルキーな味わいの播磨灘産牡蠣を加えた。牡蠣のうまみがトマトソースに溶け込み、バジルのフレッシュな香りも楽しめる一品に仕上げている。

【メニュー画像はこちら】蟹の爪とほぐし身をのせて焼き上げたぜいたくなクリームパスタ/播磨灘産牡蠣がのったピリ辛トマトソースのパスタ