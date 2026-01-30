アオシマ、「けもプラ」シリーズより「ハイイロオオカミ」など12商品を2月6日より予約開始オプションパーツや「Tシャツ」などの衣装が登場
青島文化教材社は、プラモデル「けもプラ」新商品12種を2月6日14時より予約受付を開始する。
分好みのケモノを作れるカスタマイズプラモデル「けもプラ」の新商品として「ハイイロオオカミ」やけもプラ公式キャラクター「リンカ」がプラモデルで登場。
また、オプションパーツとして「アーム＆レッグパーツセット」、「ヒトパーツセット」がラインナップ。さらに、衣装パーツとして「タンクトップ」、「Tシャツ」、「ショートパンツ」がラインナップする。
No.SP-02R リンカ
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：9,460円
No.KP-03R ハイイロオオカミ
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：6,380円
No.KO-02RKM アーム&レッグパーツセット 01 [カオマニーカラー]
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,980円
No.KO-02RJW アーム&レッグパーツセット 01 [ニホンオオカミカラー]
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,980円
No.KO-02RGW アーム&レッグパーツセット 01 [ハイイロオオカミカラー]
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：2,200円
No.KO-03R ヒトパーツセット [カラーB]
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：3,740円
No.SP-03RWH タンクトップ 【ホワイト】
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,100円
No.SP-03RBK タンクトップ 【ブラック】
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,100円
No.SP-04RWH Tシャツ 【ホワイト】
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,100円
No.SP-04RBK Tシャツ 【ブラック】
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,100円
No.SP-05RBK ショートパンツ【ブラック】
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,320円
No.SP-05ROG ショートパンツ【オリーブグリーン】
2月6日14時より予約開始
6月 発売予定
価格：1,320円
