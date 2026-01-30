【「けもプラ」新商品12種】 2月6日14時より予約開始

青島文化教材社は、プラモデル「けもプラ」新商品12種を2月6日14時より予約受付を開始する。

分好みのケモノを作れるカスタマイズプラモデル「けもプラ」の新商品として「ハイイロオオカミ」やけもプラ公式キャラクター「リンカ」がプラモデルで登場。

また、オプションパーツとして「アーム＆レッグパーツセット」、「ヒトパーツセット」がラインナップ。さらに、衣装パーツとして「タンクトップ」、「Tシャツ」、「ショートパンツ」がラインナップする。

No.SP-02R リンカ

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：9,460円

No.KP-03R ハイイロオオカミ

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：6,380円

No.KO-02RKM アーム&レッグパーツセット 01 [カオマニーカラー]

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,980円

No.KO-02RJW アーム&レッグパーツセット 01 [ニホンオオカミカラー]

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,980円

No.KO-02RGW アーム&レッグパーツセット 01 [ハイイロオオカミカラー]

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：2,200円

No.KO-03R ヒトパーツセット [カラーB]

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：3,740円

No.SP-03RWH タンクトップ 【ホワイト】

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,100円

No.SP-03RBK タンクトップ 【ブラック】

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,100円

No.SP-04RWH Tシャツ 【ホワイト】

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,100円

No.SP-04RBK Tシャツ 【ブラック】

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,100円

No.SP-05RBK ショートパンツ【ブラック】

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,320円

No.SP-05ROG ショートパンツ【オリーブグリーン】

2月6日14時より予約開始

6月 発売予定

価格：1,320円

