お笑いコンビ次長課長の河本準一（50）が29日深夜、テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。「大罪を犯している」とイジられる場面があった。

今回は、理不尽な挑発に耐え最後まで怒らなかった人が勝ちという対決企画を実施。河本、野性爆弾くっきー！、オズワルド伊藤俊介の3人が舌戦を繰り広げた。

TBSの朝のバラエティー番組「ラヴィット！」の話になり、伊藤は「ラヴィット！嫌いだもん。みんなが仲いい感じとか。出してもらえないなと思う」とコメント。河本が「あれ、誰でも出れるやつやろ？」と話すと、くっきー！は「伊藤のほうが出られるチャンスある。お前は絶対に無理。大罪を犯しているから。1回芸能界から消えなあかんという大罪を犯しているから。何とは言わん。君がかわいそうすぎるから。大罪を犯している。よう今、テレビに出れてると思う」と言い放った。

河本が「何の大罪ですか？」と問うと、くっきー！は「言っていいんですか？万年喪服のお母さんの話していいんですか？」と挑発。

河本は「ワシのことはええよ。オカンのことは言うな。そらお母さんいろいろあるがな」とツッコんだ。

対決後、伊藤は「ラヴィット！にだけは、違うって言うのだけ…。ラヴィット！出たい」と毒を吐いたことを反省。MCのネプチューン名倉潤は「ラヴィット！に謝ろう」と提案し、出演者全員で「どうもすみませんでした」と頭を下げた。