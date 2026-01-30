タレントの関根勤（72）が、30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。落語家デビューした経緯を語った。

同番組には、所属事務所の後輩で、40年以上「コサキン」コンビでラジオパーソナリティーを務めた“盟友”小堺一機とともにゲスト出演した。現在の心境について、関根は「感覚は変わらない」としながら、「ただ長い映画のトイレがつらくなりましたね」と打ち明けた。

そして先日、3時間近い上映時間の映画「国宝」（監督李相日）を鑑賞したといい、「ギリギリでしたね」と告白。「最後のエンドロールはもう、出口のドアのすぐ側で見て、すぐに出ました」と笑わせた。

昨年は、芸能生活50周年を機に落語家デビューした。経緯について「“新しいことをやれ”って言われて、“落語がいいかな”なんてポロっと言っちゃったら、みんなが動き始めちゃって」と振り返った。落語家・蝶花楼桃花に弟子入りし、「新作を自分で作りまして、“嗚呼！頻尿”っていう」とタイトルを披露すると、司会の黒柳徹子は「ヤダ〜」と悲鳴を上げた。

そして関根は「失敗してお漏らししちゃったために、泌尿器科に行くことになったっていうてん末を、私が自分で作って」と解説。高座名は師匠から「かんこん亭きん太」と名付けてもらい、「オチは、相談したら小堺君が作ってくれた」と明かした。

そのストーリーを「頻尿の友だちができて、一緒にトイレに行ったら僕が粗相をしちゃって、その人にオシッコを引っかけちゃった。だけどその人が許してくれた。“いいじゃない関根さん、気にすることないよ”って言ってくれました」と触れながら、「その後、小堺君が作ってくれたオチが、“オシッコだけに執行猶予が付きました”」と説明。黒柳が笑いながら「ウケたの？それは」と聞くと、関根は「ウケましたね〜」と満足げに語っていた。