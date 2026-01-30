5人組ダンスボーカルグループ「M！LK」の吉田仁人（26）が30日、都内で主演舞台「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE 2」（30日から、東京・サンシャイン劇場など）ゲネプロ取材会に出席した。

前作に続いてモント・リオニス役として主演を務める吉田は「ゲームをそのままここで見られるような感覚。実際に僕たちがゲームキャラクターになって進行している姿を皆さんに見て楽しんでいただけると思います」とプロジェクションマッピングなどの強化された効果もあり没入感ある仕上がりになった。劇中では、前作よりさらにレベルの上がった殺陣にも挑戦しているという。

双子の弟・シュテル・リオニスを演じる武藤潤（24）は「新キャラクターがより舞台の世界に彩りを与えてくれるのも見どころだと思います」とポイントを挙げた。

2人の母、ヘレナ・リオニスを演じる鈴木紗理奈（48）は自身も幼少期に「FINAL FANTASY」に夢中になっていたといい「ゲームをやっていた人たちが没入していた夢がかなうような舞台だと思います」と力説。「人がやるからこそ出る情緒もあると思うので、そこはゲームとひと味違うところなのかなと思います」とアピールした。