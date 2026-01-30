AKB48花田藍衣（20）が30日、「小田原さかな特別アンバサダー」に就任した。

グループ加入前のアルバイトで魚さばきを習得し、さばく専用と刺し身作り用、それぞれの「マイ包丁」を持つほど本格的に魚さばきが趣味・特技に。ひたすら魚をさばく様子を配信したこともある「魚がさばけるアイドル」。特に「ヒラメの薄造り」が得意だという。

昨年10月に小田原市水産市場で開催された「小田原あじ・地魚まつり2025」にゲスト出演し、関係者から褒められるほどの魚さばきの腕前を披露するとともにイベントの様子をSNSでリポート。小田原の魚の魅力を広くPRすることに貢献したとして、「小田原さかな特別アンバサダー」に就任した。

花田は「『小田原さかな特別アンバサダー』に就任させていただき、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。新鮮でおいしい小田原のお魚には、海の恵みと人の温かさが詰まっています。その魅力を笑顔と一緒に、たくさんの方へお届けできるよう頑張ります」と意気込んだ。

物おじしない人懐っこい性格で、“コミュ力おばけ”、“天性の釣り師”と称されることもある。アイドルとしてAKB48のファンを、特別アンバサダーとして小田原のさかなファンになる人を、たくさん釣り上げる。