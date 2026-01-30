累計120万部突破の「島さん」ボイスコミック公開　声はチョーさん

累計発行部数120万部を突破した話題作「島さん」のボイスコミックが、双葉社公式アクションコミックスチャンネルにて公開されました。

コミックス第8巻が1月29日に発売されたことを記念した企画で、深夜のコンビニで働く、ちょっとワケありなおじいさん・島さんと、そこに集う人々の物語に、声という新たな命が吹き込まれました。

今回のボイスコミックで島さんを演じるのは、唯一無二の存在感を放つ声優・チョーさん。子ども番組「たんけんぼくのまち」で“チョーさん”として親しまれた一方、声優としては「ONE PIECE」のブルック役などで知られるベテランです。

頼りなさそうで、でも不思議と背中を預けたくなる島さんという難しい役どころを、空気感含めて声だけで表現。深夜帯のコンビニを舞台に、言葉の間や息遣いまで含めた“生活の音”が流れ込み、漫画とはまた違った味わいが楽しめます。

また、声は島さん役のチョーさんに加え、子関弘行役を佐藤元さん、沢みなみ役を三宅麻理恵さんが担当し、脇を固めるキャスト陣も含めて、世界観に厚みを持たせます。

ボイスコミックは全4話構成で、第1夜として1月29日に公開されたのは「島さんと子関くん」。今後も順次公開予定です。

2月6日公開の「栄養ドリンクの常連さん」、2月13日公開の「やや」、2月20日公開の「ヤネさん」と、原作ファンにはおなじみのエピソードが続き、いずれも18時公開予定とのこと。

後日には、おまけシーンを追加した4話まとめ動画も予定されており、一気見派にも嬉しい展開です。

なお、Web漫画サイト「webアクション」では2月20日までの期間限定で、2巻分が無料公開中です。

