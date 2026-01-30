12星座別！2026年2月1日〜2月28日の金運アップ方法【牡羊座〜乙女座】
遠くにいても、どこか共通点のある人と友情が生まれる？2026年2月は太陽、火星、冥王星が水瓶座を運行します。また月初めには水星、金星も水瓶座を通り、水瓶座にたくさんの惑星が集中。これは同じ志を持つ者同士のつながりを示しています。普段は別々に生活していても、どこか一点でつながっている人たちとの友情が育まれることの証。積極的にコンタクトを取るといいでしょう。
またAIなどのテクノロジー活用も暗示されています。資産管理にAIを使ってみてはどうでしょう。シンプルに家計簿の評価をAIにさせるのもいいし、AIが管理する投資法にチャレンジするのもいいかもしれませんね。
牡羊座牡羊座の2月は好調。まわりの人たちと力を合わせて作業していくことになるでしょう。その結果、新しい道が開け、希望がわいてきそう。ただし勢い任せに動き回るのはNG。骨折り損のくたびれ儲けになるだけです。“長い目で見ること”を念頭に置くことを忘れないでください。
その一方、マネー管理が甘くなりやすい傾向にあるのが気掛かり。キャッシュカード、クレジットカードの置き忘れ、家計簿の付け忘れは特に注意してください。
ラッキーアイテム：コースター
牡牛座2月の牡牛座は低調期を迎えます。周囲の目が厳しくなりそう。ひょっとしたら何をしても何を言っても、文句とブーイングにさらされるかもしれません。2月は目立たないように身をひそめることが自分を守るヒケツ。意見が食い違ったら、黙って相手に譲るおおらかさを意識すると運気の安定化につながるでしょう。
金銭面は2月初めの10日間にしっかり節約を。それができれば残り20日間を上手に過ごせるでしょう。食材を使い切る心掛けも大事。
ラッキーアイテム：掃除機
双子座快調期を迎える2月の双子座。もともと知的センス抜群の双子座ですが、2月は学ぶ意欲と行動力とがかみ合って、想像以上の飛躍ができる可能性が潜んでいます。お稽古事を始めたり講座を受けたりするなど、新しい世界へ踏み出してみましょう。ワクワクするような体験が待っているはず。
金銭面も好調。将来を見据えた貯蓄プランを作ることができ、しかもそれを着々と実行できそうです。また日々の倹約も上手になれる暗示。節約の情報収集は怠りなく。
ラッキーアイテム：ガイドブック
蟹座蟹座の2月の運気は不安定。感情のアップダウンに振り回されやすく、心が落ち着かないようです。また過去の問題が再燃して心を煩わすことも。思い込みから強引に動いてしまうと、面倒なことになります。立ち止まって冷静に自分を見つめ直すことが必要かもしれません。
ただ、それがストレスとなって爆買いしてしまう可能性が。お金を使うのなら上限額を決めてからにしましょう。また後々まで価値が落ちないようなブランド物を狙うのも○。
ラッキーアイテム：湯たんぽ
獅子座2月の獅子座は吉凶混在運。とはいえ上手に立ち回れば吉運を手に入れられる暗示があります。まわりの人と積極的に協力し合いましょう。まずはあなたから手を差し伸べるのがカギ。誠実に信頼関係を育てていけば、不運をはねのけられるでしょう。
貯蓄上手になれるのも2月のうれしい点。日々の節約でお金を浮かせて、貯蓄に回すのは基本中の基本。そのうえでポートフォリオを確認してから、ハイリターンを狙う投資をするのもチャンスです。
ラッキーアイテム：水彩画
乙女座安定運の2月の乙女座です。状況の変化に柔軟に対応する力を発揮できるでしょう。その結果、まわりからの信頼を集めることに。持ち前の調整力にモノをいわせてください。工夫を惜しまないことがヒケツです。また段取りを重視することも大事。
マネー面は交際費が膨らんでしまいそうな気配がありますが、削ると評判がダウンしかねません。最初から多めに予算を組んでおきたいもの。また2月上旬、医療費がかかりそうな点も心して。
ラッキーアイテム：ブレスレット
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)