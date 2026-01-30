【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 緊張する場面の言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、体から出る自然な反応や、健康や美容にうれしい食べ物、そして大きな施設の名前に隠れた共通点を探ります。パッとひらめいた時の快感をぜひ味わってください。
□□だく
□□ろら
ひや□□
めでぃ□□んたー
ヒント：暑い日に体から出るものといえば……？
▼解説
それぞれの言葉に「あせ」を入れると、次のようになります。
・あせだく（汗だく）
・あせろら（アセロラ）
・ひやあせ（冷や汗）
・めでぃあせんたー（メディアセンター）
「汗だく」や、緊張した時の「冷や汗」のように、体から出る「汗」にまつわる言葉の中に、南国のフルーツ「アセロラ」や、大規模な催しで報道の拠点となる「メディアセンター」が混ざっています。同じ「あせ」という音でも、身体現象からカタカナ語の一部まで、非常に幅広く使われていることが分かりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
