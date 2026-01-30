一生懸命動いた後の状態から、赤いフルーツ、緊張した時に出るあの感触、そして国際的なイベントで活躍する施設まで。一見共通点がなさそうな4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、体から出る自然な反応や、健康や美容にうれしい食べ物、そして大きな施設の名前に隠れた共通点を探ります。パッとひらめいた時の快感をぜひ味わってください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□だく
□□ろら
ひや□□
めでぃ□□んたー

ヒント：暑い日に体から出るものといえば……？

答えを見る






正解：あせ

正解は「あせ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あせ」を入れると、次のようになります。

・あせだく（汗だく）
・あせろら（アセロラ）
・ひやあせ（冷や汗）
・めでぃあせんたー（メディアセンター）

「汗だく」や、緊張した時の「冷や汗」のように、体から出る「汗」にまつわる言葉の中に、南国のフルーツ「アセロラ」や、大規模な催しで報道の拠点となる「メディアセンター」が混ざっています。同じ「あせ」という音でも、身体現象からカタカナ語の一部まで、非常に幅広く使われていることが分かりますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)