上品な新色を追加

ホンダは、レジャーバイク「ダックス125」の2026年モデルを2026年2月20日に発売します。

初代から続くユニークなスタイリングと現代的な実用性を兼ね備えたダックス125が、新たなカラーをまとって登場します。

【画像】超カッコいい！ コレがホンダ「ST125ダックス」です！ 画像で見る（16枚）

ダックス125は、2022年に全く新しいモデルとして登場したモデルで、そのルーツは1969年に発売された初代ダックスにあり、犬種の「ダックスフント」を思わせる“胴長短足”の可愛らしいフォルムが車名の由来となっています。

初代モデルは、同社を代表するミニバイク「モンキー」に続くモデルとして「しゃれたデザインの、まったく新しい2輪車」というキャッチコピーでデビューし、その個性的なスタイルと扱いやすい50ccエンジンで、日本国内のみならず世界中で人気を集めました。しかし、1979年に一度販売を終了し、ファンの声に応えて1995年に再販された後、再びラインナップから姿を消した経緯があります。

現行のダックス125は、かつてのダックスが持っていたコンセプトを現代に受け継いだもので、初代モデルよりも立派で大きなボディとなりましたが、ダックスらしさの象徴である、フロントからリアまで力強く伸びる「プレスバックボーンフレーム」はしっかりと継承しています。

パワーユニットには最高出力9.4馬力を発揮する124ccエンジンを搭載し、ダックスシリーズで初めて原付二種に区分されました。

装備面では、二人乗りも可能なロングタイプのダブルシートや、同乗者が握りやすいグラブバーが採用されています。

また、アップタイプのマフラーに装着されたマフラーガードや車体左側面のカバーなど、随所にクロームメッキのパーツを使用することで、レトロ感と上質感を両立したデザインを実現しています。さらに、2025年モデルでは欧州の排ガス規制「EURO5＋」に対応するなど、進化を続けてきました。

今回の新型ではカラーリングが変更され、上質な雰囲気を持つ「パールホライゾンホワイト」が新色として追加されました。継続色となる「パールシャイニングブラック」はフロントフェンダーなどの配色が見直され、計2色のカラーラインナップとなります。また、両カラーともに車体側面のロゴにゴールドの配色が施され、より一層の高級感を演出しています。

ダックス125最新モデルの価格は49万5000円（消費税込み）です。