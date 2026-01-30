辻希美の長女・希空、“ピンク髪”で印象ガラリ！ ツインテールで魅力格上げ
元モーニング娘。の辻希美と俳優の杉浦太陽の長女でインフルエンサーの希空が、1月29日（木）に自身のInstagramを更新。ピンク色のヘアカラーで印象がガラリと変わった自身のソロカットを公開した。
【写真】目でっか！ ピンク髪が似合う希空のアップカット
■夢かわいい雰囲気に
この日希空は、「ピンクだいすき」「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」「この洋服みんな覚えてる？？」とコメントを添えた写真2枚を公開。
写真には、髪をきれいなピンク色にカラーチェンジした希空の姿が収められており、透け感のあるリボンで結ばれたツインテールが、彼女の魅力をさらに格上げしている。
また、ピンク色のチェック柄ワンピースや、ピンク色の小物でまとめられた部屋も世界観を演出しており夢かわいい雰囲気のカットに。
本投稿には4．2万人以上からの“いいね”が集まっており、母親である辻希美も娘の投稿に反応を示している。
希空は、11月26日生まれの現在18歳。LUV所属のインフルエンサーで、母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。2024年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっている。
