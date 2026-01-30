西武の新外国人選手で、ドミニカ共和国出身のアレクサンダー・カナリオ外野手（185センチ、97キロ、右投げ右打ち）が30日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。

昨季はパイレーツで87試合に出場した長打力が持ち味のカナリオは背番号「25」。メジャー通算は108試合、打率2割2分9厘、8本塁打、28打点。長距離打者特有の打球角度を持つほか、まだ25歳と伸びしろも魅力の1つ。強肩堅守も兼ね備えており、得点力向上が近年の課題でもあるチームの重要なピースとなる。

カナリオは日本球界の印象について「日本の野球は本当にレベルが高い。だからこそ自分のそのキャリアを上げるためにも、日本で本当にプレーすることはいい機会。（米大リーグ・ドジャースの）山本投手も日本で成功して、そのままアメリカに行っても成功してる。それは本当にどれだけレベルが高いかってことを証明していることだと私は感じています」と話した。

その上で新天地でのシーズンに向けて「自分は本当にいつも一生懸命なプレーをする。それをアメリカでもやってきたし、日本でも自分の持っているものをしっかりと見てもらうこと。それがもう1番大事だと思っている。全力プレーをもう見てもらいたい」と語った。