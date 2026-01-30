Snow Man9¿Í¢Í¤·¤Ð¤é¤¯8¿ÍÂÎÀ©¤Ø¡Ä¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°°ì»þµÙ»ßÃæ¤ÎÌÜ¹õÏ¡àºÇ¿·Åê¹Æá¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ¤ËÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê¤á¤á¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î¤á¤á¤ÎÈ±·¿¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡×¡Ö½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¤¿¤á°ì»þÅª¤ËSnow Man¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ëÌÜ¹õÏ¡¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹‼¡×¤È27Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¿·¤·¤¤CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖËÍ¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë½é¤á¤Æ³«Àß¤·¤¿¸ýºÂ¤¬¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÀÄ¿§¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2(Disney+)¤Î»£±Æ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¹Ò¤·¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿·À¸³è¤ò¡¢À¸³è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È´ó¤êÅº¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê¤á¤á¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤Î¤á¤á¤ÎÈ±·¿¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¤«¤â¡×¡Ö¤á¤á¤â¿·¤·¤¤À¸³è»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê»þ¤ËÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ë¤Í¡×¡Ö¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÌÜ¹õ¤¬¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2(Disney+)¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Snow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï8¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òºòÇ¯11·î¤ËÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£