吉田朱里、第1子女児出産 我が子の写真添え「新しい自分も発信していきたい」
元NMB48のメンバーで、モデル・タレントの吉田朱里（29）が30日、自身のインスタグラムを更新。出産を報告した。
【写真】小さくてかわいすぎる…愛娘をぎゅっと抱いた吉田朱里
子どもの写真を添えて「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました。妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」と感謝。
続けて「慣れないことだらけですが、自分らしく家庭とお仕事を両立させながら、これまでと変わらない私も、新しい自分も発信していきたいなと思っております。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。出産についてはまた落ち着いたらYouTubeでお話しさせてください」と呼びかけている。
吉田は1996年8月16日生まれ、大阪府出身。NMB48の1期生として活躍し、2020年12月に卒業。モデルなどのほか、ブランドプロデュース、YouTuber、インフルエンサーなどとして多彩に活動。24年4月に一般男性との結婚を発表、25年9月に第1子妊娠を伝えていた。
