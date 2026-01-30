「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に ゆらゆら揺れるバランスゲームが誕生
アイアップは『トイ・ストーリー ピザタワーゲーム』（税込3520円）を2月13日に発売する。
【写真】リアルでかわいい！ピザピースの裏表
「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に。おいしそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しめる。積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」とゆらゆら揺れる小皿付き。
トマト、バジル、シーフードの3種類のピザは、ソースやピーマンがエイリアンの形をしている特別なデザインとなっている。おいしそうな見た目でおままごとにもピッタリ。ピザの裏面にはエイリアンがプリントされており、エイリアンの顔が描かれたオリーブの実のピースは大きくて積みにくいので一気に難易度がアップする。
