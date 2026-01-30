『トイ・ストーリー ピザタワーゲーム』

写真拡大

　アイアップは『トイ・ストーリー ピザタワーゲーム』（税込3520円）を2月13日に発売する。

【写真】リアルでかわいい！ピザピースの裏表

　「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に。おいしそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しめる。積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」とゆらゆら揺れる小皿付き。

　トマト、バジル、シーフードの3種類のピザは、ソースやピーマンがエイリアンの形をしている特別なデザインとなっている。おいしそうな見た目でおままごとにもピッタリ。ピザの裏面にはエイリアンがプリントされており、エイリアンの顔が描かれたオリーブの実のピースは大きくて積みにくいので一気に難易度がアップする。