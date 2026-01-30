元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

「応援してくださる皆様にご報告です」とし、「先日、元気な女の子を出産しました」と報告。赤ちゃんの写真や赤ちゃんを抱きしめるツーショットなどを投稿した。「妊娠発表から出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」と感謝の言葉をつづった。

「慣れないことだらけですが自分らしく家庭とお仕事を両立させながらこれまでと変わらない私も、新しい自分も発信していきたいなと思っております」とつづり、「今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

「出産についてはまた落ち着いたらYouTubeでお話しさせてください」と結んだ。

吉田はNMB48のメンバーとして活動しながら美容系ユーチューバーとしても活動。2019年には自身がプロデュースするコスメブランド「b idol」を立ち上げた。2020年12月にグループ卒業後。2024年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表した。