¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Î²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡á£²£°¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¾®ÅÄ¸¶¤Îµû¥Ö¥é¥ó¥É²½¡¦¾ÃÈñ³ÈÂç¶¨µÄ²ñ¤è¤ê¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ä£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ÎË¤«¤Ê³¤¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤ëµû¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÈþÌ£¤·¤µ¤ò»ÔÆâ³°¤Ë¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤ä°¦ÕÈ¤ÇàÅ·À¤ÎÄà¤ê»Õá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÖÅÄ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¾®ÅÄ¸¶¤Îàµû¥Õ¥¡¥óá¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄà¤ê¾å¤²¤ë¡ª¡¡²ÖÅÄ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÁ°¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Çµû¤µ¤Ð¤¤ò½¬ÆÀ¡£¤µ¤Ð¤¯ÀìÍÑ¤È¤ª»É¿Èºî¤êÍÑ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥Þ¥¤ÊñÃú¡×¤ò»ý¤Ä¤Û¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ëµû¤µ¤Ð¤¤¬¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éµû¤ò¤µ¤Ð¤¯ÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤³¤È¤â¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¾®ÅÄ¸¶»Ô¿å»º»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤¢¤¸¡¦ÃÏµû¤Þ¤Ä¤ê£²£°£²£µ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Îµû¤µ¤Ð¤¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ¸¶¤Îµû¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯£Ð£Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¡£ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Ç¡¢à¥³¥ß¥åÎÏ¤ª¤Ð¤±áàÅ·À¤ÎÄà¤ê»Õá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö¤á¤¤¤á¤¤¡×¤³¤È²ÖÅÄ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ£Á£Ë£Â£´£¸¥Õ¥¡¥ó¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¾®ÅÄ¸¶¤Î¤µ¤«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄà¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÖÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¿·Á¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¾®ÅÄ¸¶¤Î¤ªµû¤Ë¤Ï¡¢³¤¤Î·Ã¤ß¤È¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ð´é¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ÖÅÄ¤Ï£²£´Ç¯¤Ë£±£¹´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·£Á£Ë£Â£´£¸¤Ë²ÃÆþ¡££¶£µ£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î£Ã£ï£î£æ£å£ó£é£ï£î¡×¤Ç½éÁªÈ´¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Ç¤ä³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤¬»²²Ã¤·¤¿£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ï£è¡¡£í£ù¡¡£ð£õ£í£ð£ë£é£î¡ª¡×¤ä£²·î£²£²£µÆü¤ËÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¤Ç¤âÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µû¤ò¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ò¥é¥á¤ÎÇöÂ¤¤ê¡×¤¬ÆÀ°Õ¡£