広島・中村奨成外野手が３０日、２年目のジングス回避へロケットスタートを誓った。昨季は自己最多の１０４試合に出場するなど飛躍を遂げた９年目。昨年１０月に右足首の手術を受けたが、回復は順調で、２月１日の春季キャンプ初日から全快で臨む考えだ。「レギュラーになったわけではないので（立場を）確立できるように」と力を込めた。

第３クールの２月１０、１１日には紅白戦を予定。新井監督が「結果重視」を掲げるなか、２・１０がシンプルな競争の“開幕戦”とも言える。「外野手は打たなきゃいけない。去年はいいものが出せたので、『もう１段階上がったな』と思ってもらえるような打撃がしたい」。昨年はオープン戦で打率０割台と苦しみ開幕１軍を逃しただけに、ロケットスタートの重要性は理解している。

野球界でも多くの先人がぶち当たってきた「２年目のジンクス」。昨年ブレイクしたからこそ、研究も対策も練られるが、ワクワクの方が強いという。「（２年目のジンクスは）耳にするけど、そうならないように。不安よりも、どんなシーズンになるかワクワクの方が強い」。プレシーズンのアピールでまずは開幕スタメン。確かな自信を携え、ジンクスを打ち破る。