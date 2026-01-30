欧州リーグ（ＥＬ）の１次リーグ最終戦が２９日に行われ、ＭＦ北野颯太（２１）の在籍するザルツブルク（オーストリア）はアウェーでアストンビラ（イングランド）に２―３と逆転負けを喫し、敗退が決定した。北野は後半４３分までプレーしたが、チームを勝利、予選突破に導くことはできなかった。

トップ下で先発した北野は、鋭い攻守の切り替えと巧みなポジショニングで躍動。チームも立ち上がりから流れをつかみ、プレミアリーグでも３位につける強豪・アストンビラに対し、ザルツブルクの特徴と言える高い位置からの連動したプレスが効果を発揮し、後半４分までに２点をリードした。さらに同１５分、ゴール前で相手の最終ラインのずれを察知してポジションをとった北野に絶妙なスルーパスが届き、スムーズなターンから右足でシュート。しかし、惜しくもゴールの枠を外れた。

その後は後半１９分に失点すると、流れはアストンビラへと傾き、計３失点で逆転負け。結果として、北野の決定機逸が響いた形となった。昨夏にＣ大阪からザルツブルクへの加入した北野は、欧州リーグは６試合で０得点１アシスト。オーストリアの国内リーグでは１２試合で４得点２アシストと結果を積み重ねてきたが、欧州の舞台では数字上の爪痕を残すことはできなかった。

かつてザルツブルクでプレーしたＣ大阪の先輩に当たるＭＦ南野拓実（現フランス１部モナコ）は、ザルツブルク時代の１８―１９年にＥＬで１０試合４ゴールの結果を残した。翌年にはＣＬに出場し、リバプール戦で１ゴール１アシストをマークするなど、６試合２得点。特にリバプール戦の鮮烈な活躍が当時クロップ監督の目に留まり、リバプール移籍へとつながった。

北野のようなアタッカーが欧州で上を目指すには、何よりもゴール数が重要。先輩・南野がゴールで道を切り開いたように、欧州挑戦１年目の北野もこの悔しさを糧に、さらなる成長を目指すことになる。