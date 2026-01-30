統一ライオンズから西武に入団した林安可外野手（２８）が３０日、埼玉・所沢市の球団事務所で入団会見に臨み、台湾・統一ライオンズと埼玉西武ライオンズの“ライオンズ対決”に「その日が実現したら…今から楽しみ」と思いをはせた。

林は２０年にともにリーグトップの３２本塁打、９９打点の成績を残し新人王も獲得した左投左打の大型野手。今季も２３本塁打、７３打点、打率３割１分８厘で年間ＭＶＰの候補に挙げられている。昨年１１月の「プレミア１２」では台湾代表の４番を務め、日本代表相手に右翼スタンド上段に特大ソロを放っており、「一番の特徴はバッティングの強さ。長打力に自信がある。もちろん守備も他の選手に負ける気はないので、守備も打撃も全面的にチームに貢献したい」と意気込む。

所属していた台湾・統一ライオンズと埼玉西武ライオンズは２０１６年から交流を行っており、２０２５年には１０周年を記念してコラボレーションイベントも開催。将来的に「西武のユニフォームを着て台湾で統一と対戦したい。その日が実現したら…今からすごく楽しみ」と夢見る。

自身の性格については「シャイ」とはにかんだ林。２月１日から始まる春季キャンプでは多くの初対面の選手と交流を持つことが予想されるが、「（秘策は）今のところない。通訳さんを通して選手と交流したい」とそわそわ。チームメートやファンに向け、「声をかけられたらリアクションはないかもしれないけど（内心は）喜んでる。自分から声をかけるタイプじゃないのでどんどん声をかけてほしい」とメッセージを送った。