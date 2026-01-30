「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在で信越化学工業<4063.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



３０日の東証プライム市場で信越化が続伸。同社は２７日取引終了後に決算発表を行い、第３四半期累計（４～１２月）の連結営業利益は４９８０億２６００万円（前年同期比１４．８％減）と２ケタ減益となったことを明らかにした。生活環境基盤材料事業で塩化ビニールの北米での需要が年後半に弱含んだことなどが響いた。同時に２３６８万１７００株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限３５５万２２００株の売り出しを実施すると発表。株式需給の悪化が警戒された。これを受け、２８日の株価は大幅安となった。ただ、株価の急落で値頃感も台頭している様子だ。



