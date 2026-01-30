ＡＩＲＭＡＮが後場急伸、２５万株を上限とする自社株買いと第３四半期２ケタ増益を好感

ＡＩＲＭＡＮ<6364.T>が後場急伸している。午後１時ごろに、上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９０％）、または４億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが入っている。取得期間は２月２日から３月３１日までで、株主還元や資本効率の向上を図ることが目的としている。



また、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高４２７億８６００万（前年同期比３．８％増）、営業利益５６億７７００万円（同１２．１％増）、純利益４３億４５００万円（同１１．３％増）と２ケタ増益で着地したことも好材料視されている。



北米向けエンジンコンプレッサの出荷が大きく伸長したほか、海外向け製品の価格転嫁を推し進め、建設機械事業の売上高及びセグメント利益が第３四半期として過去最高を更新。また、産業機械事業もコベルコ・コンプレッサ向けモータコンプレッサの安定的なＯＥＭ供給が業績に寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高５５０億円（前期比１．２％増）、営業利益６９億２０００万円（同７．１％増）、純利益４８億７０００万円（同２．２％増）の従来見通しを据え置いている。



