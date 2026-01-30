「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在で三菱重工業<7011.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



三菱重は強弱観対立のなかもやや売りに押される展開を強いられている。ここ調整色が強く、前日は８営業日ぶりに上昇したが、きょうは目先筋の戻り売りが再び優勢となった。衆院選では自民党が単独過半数を確保する勢いと複数のメディアが報道しており、防衛関連全般は高市トレードの代表格でもあるだけに追い風が意識された。しかし、現状は総じて上値が重い状況となっている。ただ、同社株に関しては防衛関連の象徴として注目度が高く、２５日移動平均線との上方カイ離が解消されつつあるなか、押し目買い対象として注目する向きも少なくないようだ。



