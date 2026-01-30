ハリマ化成Ｇが後場一段高、樹脂・化成品好調で２６年３月期利益予想を上方修正 ハリマ化成Ｇが後場一段高、樹脂・化成品好調で２６年３月期利益予想を上方修正

ハリマ化成グループ<4410.T>が後場一段高となっている。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３０億円から３３億円（前期比５８．４％増）へ、純利益を１２億円から１８億５０００万円（同２．４倍）へ上方修正したことが好感されている。



市況好調により樹脂・化成品事業の半導体レジスト用樹脂が堅調な一方、製紙用薬品事業やローター事業が従来予想を下回る見込みであることから、売上高は従来予想の１０８０億円（同６．９％増）を据え置いたが、樹脂・化成品事業の増収や製紙用薬品事業の米国での増収により、営業利益は計画を上回る見通し。また、持ち分法による投資利益の増加なども寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高７７９億４００万円（前年同期比２．９％増）、営業利益２６億６２００万円（同３６．８％増）、純利益１８億４００万円（同２．５倍）だった。



出所：MINKABU PRESS