コロプラはNintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』を4月23日に発売することを発表し、予約を開始した。

【画像】金子一馬デザインのキャラクター・ゲームのスクリーンショット

『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』は、ゲームクリエイターの金子一馬が手掛けるデッキ構築型ローグライクだ。

プレイヤーは国家守護組織のエージェント「ツクヨミ」となり、謎の結界で閉ざされた東京・湾岸エリアの超高層複合施設「THE HASHIRA（ザ・ハシラ）」へ潜入する。

金子一馬はコンセプト、世界観設定、メインキャラクターデザインを手掛けている。異形の存在「神魔（じんま）」は古今東西・世界各地の伝承をベースに、現代的な解釈や意匠が取り入れられている。

ゲームのルールはシンプルな作りだ。手札の上限は常に3枚となっており、1枚で攻撃と防御の役割を兼ねている「神魔札」システムを採用している。

さらに捜索中のプレイヤーの選択そのものが、切り札となる「創成札（そうせいふだ）」の性能や種類に変化を与える。探索中に力尽きても入手した創成札はアーカイブとして記録され、次回の探索で再入手の機会が得られる。そのため、ダンジョンに挑むたびに選択肢の幅が広がる作りになっている。

『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』はニンテンドーeショップおよび特装版取扱サイトにて予約受付中だ。なお通常版はダウンロード版のみである点には注意が必要だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）