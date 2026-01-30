シャルレは大幅続落、２６年３月期業績予想を営業赤字に下方修正 シャルレは大幅続落、２６年３月期業績予想を営業赤字に下方修正

シャルレ<9885.T>は大幅続落している。２９日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４６億円から１３２億３０００万円（前期比１４．６％増）へ、営業損益を１億４５００万円の黒字から７億１０００万円の赤字（前期９億６１００万円の赤字）へ、最終損益を１億９０００万円の黒字から３１億３０００万円の赤字（同１０億１２００万円の赤字）へ下方修正し、あわせて８円としていた期末一括配当予想を未定に変更したことが嫌気されている。



レディースインナー事業で定番商品の値上げを実施したものの計画に対して大幅に未達成となっていることや、季節限定商品の秋冬物が不振で、それによる棚卸資産評価損が発生することなどが要因。また、固定資産の減損損失や倉庫集約に伴う倉庫閉鎖損失などを計上することも損益を悪化させる。



