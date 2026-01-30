ニコンZ用「APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical」が本日発売 VM、ソニーEに続きリリース “フォクトレンダー史上最高性能の広角レンズ”
装着イメージ
株式会社コシナは、フォクトレンダーの交換レンズ「APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical」のニコンZマウント用を1月30日（金）に発売した。希望小売価格は15万4,000円。
2025年11月に発表されたレンズで、2026年1月発売となっていたが、本日発売となった。2025年7月にはVMマウント、12月にはソニーE用が発売済み。
35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する広角レンズ。RGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、高い解像力とコントラスト再現性を実現した。フォクトレンダー史上最高性能の広角レンズとしている。
マニュアルフォーカスのレンズだが、装着したカメラ本体のフォーカスピーキング表示や拡大表示操作に対応する。
サンプル画像（提供：株式会社コシナ）
サンプル画像（提供：株式会社コシナ）
サンプル画像（提供：株式会社コシナ）
サンプル画像（提供：株式会社コシナ）