ちゃんみな、渋谷109のシリンダー看板でニューアルバム『LEGEND』の発売をゲリラ予告

ちゃんみなが、自身6作目となるフルアルバム『LEGEND』の制作を発表。SHIBUYA109 渋谷店 シリンダーにて、アルバムが2026年春のリリースとなることがゲリラ予告された。

■白塗りに黒のリップを塗ったちゃんみなが渋谷に出現

アルバムより第1弾先行配信楽曲として「FLIP FLAP」のリリースが2月4日に決定。本楽曲は1月27日より放映が開始された「NURO」CMタイアップソングにも採用されており、2月7日よりスタートするちゃんみなのアリーナツアー『AREA OF DIAMOND 4』に先駆けての配信リリースとなる。

2017年のメジャーデビューアルバム『未成年』から数えて6作目となる本作は『LEGEND』と題され、ちゃんみな自身のこれまでの歩みが音楽に色濃く反映された一枚として制作が進行中。渋谷109のシリンダー看板に突然現れたアルバム予告では、白塗りに黒のリップを塗ったちゃんみなの表情が渋谷の街に大きなインパクトを残している。

2025年は所属レーベルの移籍、自身最大規模のツアー『AREA OF DIAMOND 3』をアジアツアーまで含め完走、タイアップ楽曲を含む多くの楽曲制作に追われた。それに加え、自身がプロデュースを手掛けたガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生したHANAのプロデューサーとして八面六臂の活躍。さらには1児の母としても駆け抜け、ここ数年で彼女を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。

そんな彼女が、生まれてからこれまでの歴史を通して表現する『LEGEND』とは、いったいどのような作品になるのか、期待が膨らむ。

先行配信曲「FLIP FLAP」は、アタックの効いたビートが印象的なトラックに乗せ、皮肉の効いたリリックが縦横無尽なフロウとともに展開される、ちゃんみなの真骨頂と言える一曲。“手のひら返し”がテーマの根幹となっており、彼女の実体験がベースとなった楽曲は、新アルバムの1ピースとしても意味を持つものになりそうだ。

配信ジャケットでは、歌詞中にも登場するパンケーキを、“ひっくり返る”ものの代名詞的なモチーフとして採用。彼女らしいエスプリの効いた仕上がりとなっている。

1月14日に配信がスタートしたTVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌「TEST ME」のMVは、770万回再生を突破。そこからわずか3週間での新作リリースが決定。さらに、2月7日からは自身初となる全国アリーナツアーがスタートするなど、ちゃんみなの快進撃が止まらない。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TEST ME」

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FLIP FLAP」

2026年春リリース予定

ALBUM『LEGEND』

