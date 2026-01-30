ＷＯＷＯＷ <4839> [東証Ｐ] が1月30日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の46.6億円に急拡大し、通期計画の15億円に対する進捗率が311.1％とすでに上回り、さらに5年平均の115.8％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は31.6億円の赤字(前年同期は7.9億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.2倍の25.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.5％→12.0％に急改善した。



株探ニュース

