亀田製菓 <2220> [東証Ｐ] が1月30日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.4％増の63.6億円に伸び、通期計画の72億円に対する進捗率は88.5％に達し、5年平均の71.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.9％減の8.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.3％増の41.8億円となり、売上営業利益率は前年同期の8.8％→10.4％に改善した。



株探ニュース

