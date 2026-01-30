ＫＳＫ <9687> [東証Ｓ] が1月30日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.9％増の22.6億円に拡大し、通期計画の27億円に対する進捗率は84.0％に達し、5年平均の69.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.9％減の4.3億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比56.5％減の3.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の13.8％→5.0％に急低下した。



株探ニュース

