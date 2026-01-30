いよいよたくましさまで備わってきた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。終盤、親番の南3局に一時トップ目に立つ逆転の親跳満を決めると、そのアガリにライバルは呆然。視聴者は「デカい！」「火力すげー」と仰天した。

【映像】気持ちいい一発ツモ！中田花奈、今期の強さを象徴する親跳満

過去2シーズンとはまるで別人だ。中田は2年かけてトップ3回だったところ、今シーズンだけでも既に倍以上の7勝をあげ、個人ランキングでもトップ10に入るほどの好調ぶり。今期からチームメイトとなった下石戟（協会）からの指導もうまくハマり、めきめきと上達、成績も上げている。

この試合では放銃率が極端に低い今シーズンの中田にしては珍しく失点が相次ぐ展開になったが、今はそれを挽回する力強さも兼ね備えている。親番の南3局、2万1700点持ちの3着目で迎えると、配牌では678の三色同順がくっきりと見えるような好材料をもらった。ここから三色同順にはならなかったものの、8巡目に4筒を引いたところで5・8筒待ちのリーチ。タンヤオ・平和・ドラまでが確定しており、満貫以上の絶好機だ。

これをただのアガリにしないところが、今年の中田の強さだ。一発で手繰り寄せたのは8筒。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・ドラの跳満、1万8000点をゲットし、一躍トップ目に浮上した。華麗でかつ力強いアガリに「すげー破壊力」「強烈！」「気持ちいやつ」と、様々なコメントが押し寄せていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

