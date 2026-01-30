ミズノ社の投稿に反響

来月1日から始まるプロ野球春季キャンプを目前に、セ・リーグ球団の新ユニホームが改めて脚光を浴びている。サプライヤーのミズノ社が投稿した画像にファンの視線が集中。「デザイン結構良さげ」「メジャーっぽいな」との反応が並んだ。

改めて注目を浴びたのは中日のユニホームだ。昨年11月に球団は2026シーズンより着用する新ユニホームを発表。ミズノベースボール公式Xは「キャンプインに向けて、選手やスタッフの皆様のアイテムを準備中」と綴り、ブランドアンバサダー契約を結ぶ柳裕也投手のユニホームや用具バッグを捉えた画像を公開した。

背番号や背ネームは青と赤が基調とされ、これまでのイメージから一変。ネット上ではテキサス・レンジャーズのユニホームと似ているとの声が上がるなど、改めて熱い視線が注がれている。

「デザイン結構良さげじゃない 赤が入るとええね」

「テキサス・レンジャーズのユニホームかと思ったら中日ドラゴンズの新ユニホームだった…」

「メジャーっぽいな」

「ビジターユニすき 選手の皆さん着てる姿楽しみにしております」

「おおー今季が始まるという感じが伝わってきてありがとうございます」

「レプリカだけでも刺繍がいいな」

ホームユニホームはチームカラーの青と赤を組み合わせ、「静かな情熱」が内側から沸き上がるイメージを表現。ビジターユニホームは、胸ロゴを従来の「CHUNICHI」から、チームの力強さを表現した「DRAGONS」へと変更し、ビジター球場でもドラゴンズを胸に、「竜が勝利を掴み取って欲しい」という想いが込められた。



（THE ANSWER編集部）