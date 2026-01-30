『攻殻機動隊』新作アニメ、2026年7月放送開始＆キービジュアル公開 アニメ制作は『ダンダダン』のサイエンスSARU
「攻殻機動隊」シリーズのテレビアニメ最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、カンテレ・フジテレビ系にて7月より毎週火曜23時に放送されることが、本日1月30日、TOKYO NODEで開催中の「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」で発表された。併せて、キービジュアル第1弾と初出し本編映像によるプロモーションビデオ第1弾が解禁となった。
【動画】『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ
1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作漫画を発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画などさまざまな作品群を展開してきた「攻殻機動隊」シリーズ。
最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、監督に本作が初監督となるモコちゃん、シリーズ構成・脚本にSF小説家の円城塔、キャラクターデザイン・総作画監督に半田修平が参加。アニメーション制作はサイエンスSARUが手がける。音楽監督は岩崎太整。音楽は岩崎に加え、小西遼、YUKI KANESAKAによる共同体制で制作する。
プロモーションビデオ第1弾は初出しとなるアニメ本編映像で構成されており、全身義体のサイボーグの主人公・草薙素子と公安9課メンバーが本作で織りなすドラマとSFアクションが垣間見えるものとなっている。
キービジュアル第1弾は草薙素子が描かれたもので、本作でキャラクターデザイン・総作画監督をつとめる半田修平による描き下ろし。士郎正宗による「攻殻機動隊」イラストへのオマージュと、サイバーパンクSFを象徴する圧巻のビジュアルとなっている。「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」会場内にて本作の原画とともに展示中だ。
さらに、作品公式ティザーサイトおよび公式SNSも本日よりオープンした。
全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」は、東京・虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」にて本日1月30日から4月5日まで開催中。
アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月より毎週火曜23時放送。
※音楽スタッフのコメント全文は以下の通り。
●音楽監督・音楽：岩崎太整
中学生の頃、おもむろに開いた雑誌のカラー扉絵に草薙素子が描かれていました。それが『攻殻機動隊』に私が最初に出会った瞬間でした。他の作品とは明らかに一線を画したタッチとカラー。「士郎正宗」という魅力的な著者名。衝撃的でした。その後、様々な形の『攻殻機動隊』に触れてきましたが、今こうして作品の担い手として、長い歴史の一部に参加出来ることを本当に光栄に思います。原点かつ原典であるこの『攻殻機動隊』を音楽で彩るために私が考えたコンセプトは「音の公安９課」です。才能ある友人たちをスカウトし、私自身も待ち望んでいたこの作品をより良きものにするために邁進します。どうか皆様と「エン」がありますように。
●音楽：小西 遼
中学生の時に劇場で初めて観た『イノセンス』。その強烈な魅力に心を奪われて以来、攻殻機動隊のすべてを追い続けてきました。今の自分の創作や思想にも、攻殻の影響は深く刻まれています。そんな作品の音楽を自分が担うなんて…最初は到底信じられませんでしたが、この大切な世界を丁寧に引き受けたい――ただその思いで全身全霊で臨みました。僕のゴーストの囁きに従って！
●音楽： YUKI KANESAKA
「攻殻機動隊、全く通ってない！」というつぶやきからすぐに、Amazonにある英語版と日本語版の原本を片っ端から取りよせ、ボストン郊外にあるプライベートスタジオで作曲に流れ込みます。そこには、すでに夥しい曲数のモチーフが旅の準備を始めていました。盟友の待つナッシュビルで、追加録音。上海のホテルで仕立て作業。そして帰省中のTokyoで、モチーフ達は長旅を経て、パッセージという現象から、組曲というメッセージになり終着します。迷いなく、滲む事なく、書き直す事のなかった道程。僕の思いと衝動が詰まった楽曲群はそんな軌跡が刻まれた地図のような作品です。
1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作漫画を発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画などさまざまな作品群を展開してきた「攻殻機動隊」シリーズ。
最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、監督に本作が初監督となるモコちゃん、シリーズ構成・脚本にSF小説家の円城塔、キャラクターデザイン・総作画監督に半田修平が参加。アニメーション制作はサイエンスSARUが手がける。音楽監督は岩崎太整。音楽は岩崎に加え、小西遼、YUKI KANESAKAによる共同体制で制作する。
プロモーションビデオ第1弾は初出しとなるアニメ本編映像で構成されており、全身義体のサイボーグの主人公・草薙素子と公安9課メンバーが本作で織りなすドラマとSFアクションが垣間見えるものとなっている。
キービジュアル第1弾は草薙素子が描かれたもので、本作でキャラクターデザイン・総作画監督をつとめる半田修平による描き下ろし。士郎正宗による「攻殻機動隊」イラストへのオマージュと、サイバーパンクSFを象徴する圧巻のビジュアルとなっている。「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」会場内にて本作の原画とともに展示中だ。
さらに、作品公式ティザーサイトおよび公式SNSも本日よりオープンした。
全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」は、東京・虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」にて本日1月30日から4月5日まで開催中。
アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月より毎週火曜23時放送。
※音楽スタッフのコメント全文は以下の通り。
●音楽監督・音楽：岩崎太整
中学生の頃、おもむろに開いた雑誌のカラー扉絵に草薙素子が描かれていました。それが『攻殻機動隊』に私が最初に出会った瞬間でした。他の作品とは明らかに一線を画したタッチとカラー。「士郎正宗」という魅力的な著者名。衝撃的でした。その後、様々な形の『攻殻機動隊』に触れてきましたが、今こうして作品の担い手として、長い歴史の一部に参加出来ることを本当に光栄に思います。原点かつ原典であるこの『攻殻機動隊』を音楽で彩るために私が考えたコンセプトは「音の公安９課」です。才能ある友人たちをスカウトし、私自身も待ち望んでいたこの作品をより良きものにするために邁進します。どうか皆様と「エン」がありますように。
●音楽：小西 遼
中学生の時に劇場で初めて観た『イノセンス』。その強烈な魅力に心を奪われて以来、攻殻機動隊のすべてを追い続けてきました。今の自分の創作や思想にも、攻殻の影響は深く刻まれています。そんな作品の音楽を自分が担うなんて…最初は到底信じられませんでしたが、この大切な世界を丁寧に引き受けたい――ただその思いで全身全霊で臨みました。僕のゴーストの囁きに従って！
●音楽： YUKI KANESAKA
「攻殻機動隊、全く通ってない！」というつぶやきからすぐに、Amazonにある英語版と日本語版の原本を片っ端から取りよせ、ボストン郊外にあるプライベートスタジオで作曲に流れ込みます。そこには、すでに夥しい曲数のモチーフが旅の準備を始めていました。盟友の待つナッシュビルで、追加録音。上海のホテルで仕立て作業。そして帰省中のTokyoで、モチーフ達は長旅を経て、パッセージという現象から、組曲というメッセージになり終着します。迷いなく、滲む事なく、書き直す事のなかった道程。僕の思いと衝動が詰まった楽曲群はそんな軌跡が刻まれた地図のような作品です。