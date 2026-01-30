°Ë»²¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²èº×¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¼õ¾Þ¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡Ù¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿°ìµó²ò¶Ø
¡¡Âè19²ó°Ë»²¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²èº×¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤ÎÂç¾ÞºîÉÊ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡Ù¤¬¡¢3·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎø¡¢¤¶¤é¤ê¡Ù¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¾åÌî»í¿¥¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£¾åÌî¤¬¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¡Öº£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇµÓËÜ¤ò¼¹É®¡£Âè19²ó°Ë»²¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²èº×¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤ò¸«»ö¼õ¾Þ¤·¡¢±Ç²è¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Âè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤äÂè26²óTAMA NEW WAVE¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥àÉôÌç¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Ã¯¤·¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤ÀÊª¸ì¤¬Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤¢¤ëÅÄ¼ËÄ®¤ËÊë¤é¤¹Í¥¼Â¡Ê±ÊÀ¥Ì¤Î±¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ°æ¡Ê¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó¡Ë¤È¤¤¤¦Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Í§Ã£¤¬¤¤¤ë¡£ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ç¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¡¢ÌµÀÕÇ¤¡£1Ê¬1ÉÃ¤ò¥Î¥ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«Í¥¼Â¤Èµ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£Í¥¼Â¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤Êì¿Æ¡ÊÅ«ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ËèÆü¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¹¬¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡¢Âà¶þ¤ÊËèÆü¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÍÁ³ Í¥¼Â¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥á¥â¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Í¥¼Â¤ÏÊì¿Æ¤Î¸µ¤òµî¤ë¡£¤½¤·¤Æ5Ç¯¸å¡£ÅÔ²ñ¤Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢Í¥¼Â¤Ï¤¢¤ÎÂà¶þ¤ÊÆü¡¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÁýÅÄÍ¥¼Â¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÌë¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡Ù¡Ø¤¯¤¹¤Ö¤ê¤Î¶¸Áû¶Ê¡Ù¡ØNOT BEER¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë±ÊÀ¥Ì¤Î±¡£Í§¿Í¤Î¼ºí©¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹½÷À¤òÅù¿ÈÂç¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍÇ¡»Ñ¤ò¾Ã¤¹Í§¿Í¡¦ÀÐ°æ¤Ï¤ë¤«¤ò¡¢¡ØÃã°ûÍ§Ã£¡Ù¡Ø¤½¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ù¡ØËþÅ·¤ÎÀ±¤Î²¼¤Ç¡Ù¤Ê¤É±Ç²è¡¦ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó¡£Í¥¼Â¤¬Æ¯¤¯¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÆ±Î½¡¦À¶¿åÂÙÊ¿¤ò¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Î¥¸¥ó¡¦¥Ç¥è¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Í¥¼Â¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÊì¿Æ¡¦¹á¿¥¤òÅ«ÌÚÍ¥»Ò¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¡¦¾®Ìî»û¹¯¤ò¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤¬±é¤¸¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢À±Ìî¸»¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¼«¿È¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ëmabanua¤Î¡ÖBlurred¡×¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡ÖBlurred¡×¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢Í¥¼Â¤ÈÀÐ°æ¤¬²á¤´¤·¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÇÆ¯¤¯Í¥¼Â¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎÍ§¿Í¡¦ÀÐ°æ¤Ë¡Ö¥·¥Õ¥È½ª¤ï¤ê¡¢Î©¤Á°û¤ß¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ò²°Á°¤ÎÏ©¾å¡£¡ÖÎ©¤Á°û¤ß¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤è¡×¤ÈÉÔÄçÉå¤ì¤ëÍ¥¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤Ï´Ì¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤·°û¤ó¤Ç¤ë¡×¤Èµ¤¤Þ¤Þ¤ÊÍÍ»Ò¡£Í¥¼Â¤ÏÊò¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÐ°æ¤È¤Î»þ´Ö¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤ò»Ä¤·¡¢Í¥¼Â¤ÎÁ°¤«¤éÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤ÇÀÐ°æ¤È2¿Í¾è¤ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¤³¤È¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢º£¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ëÍ¥¼Â¤¬ÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ç¡¢¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Í¥¼Â¤ÈÀÐ°æ¤ÎÎ©¤Á°û¤ß¥·¡¼¥ó¤È¡¢Í¥¼Â¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤ò¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤º£¤ò¡¢Í¥¼Â¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£º£¤â¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾åÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¤¢¤Î¿Í¡Ù¤È¡Ø¤¢¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡Ù¤¬¡¢3·î27Æü¤è¤ê¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¥¥ã¥¹¥È¡¦´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£±ÊÀ¥Ì¤Î±¡ÊÁýÅÄÍ¥¼ÂÌò¡Ë
ËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º¢¡¢»ä¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁýÅÄÍ¥¼Â¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤ò¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤º£¤ò¡¢Í¥¼Â¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£º£¤â¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÐ°æ¤µ¤ó¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó¡ÊÀÐ°æ¤Ï¤ë¤«Ìò¡Ë
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡£ÀÄ½Õ¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Í§¿Í¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÌ±ú¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë3¿Í¤ÎÍ§¾ð¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëÍ§¿Í¤äÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò²þ¤á¤ÆÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¸¥ó¡¦¥Ç¥è¥ó¡ÊÀ¶¿åÂÙÊ¿Ìò¡Ë
¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤Ç¤¹¡ª½ë¤«¤Ã¤¿²Æ¤Î·²ÇÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è´Û¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å«ÌÚÍ¥»Ò¡ÊÁýÅÄ¹á¿¥Ìò¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡×¡£¤Þ¤º¤³¤Î±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤¢¤Î¿Í²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ä¡©¤Î´¶¾ð¡£¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ñ¤¿¸å¤Ë¶»¤Î±ü¤Ë¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡Ê¾®Ìî»û¹¯Ìò¡Ë
¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¸«¤¿»ö¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¤À¡£ÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡¢¤½¡¼¤¤¤¨¤Ð1Ëü±ß¼Ú¤ê¤¿¤Þ¤Þ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿4ºÐ¾å¤ÎÂ¼¾åÀèÇÚ¤Ïº£¤É¤³¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©Ã¯¤·¤â¿´¤ÎÃæ¤ËÂ¼¾åÀèÇÚ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¼¾åÀèÇÚ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£30Ç¯±Û¤·¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦Â¼¾å1Ëü±ßÊÖ¤»¡ª
¢£¾åÌî»í¿¥¡ÊµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡Ë
ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Î¿Í¡£Åö»þ¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ôÇ¯¸å¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÊõÊª¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¯»þ´Ö¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤È¡Ö¤¢¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎø¡¢¤¶¤é¤ê¡Ù¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¾åÌî»í¿¥¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£¾åÌî¤¬¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¡Öº£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇµÓËÜ¤ò¼¹É®¡£Âè19²ó°Ë»²¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²èº×¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¤ò¸«»ö¼õ¾Þ¤·¡¢±Ç²è¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤¢¤ëÅÄ¼ËÄ®¤ËÊë¤é¤¹Í¥¼Â¡Ê±ÊÀ¥Ì¤Î±¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ°æ¡Ê¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó¡Ë¤È¤¤¤¦Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Í§Ã£¤¬¤¤¤ë¡£ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ç¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¡¢ÌµÀÕÇ¤¡£1Ê¬1ÉÃ¤ò¥Î¥ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«Í¥¼Â¤Èµ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£Í¥¼Â¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤Êì¿Æ¡ÊÅ«ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ËèÆü¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¹¬¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡¢Âà¶þ¤ÊËèÆü¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÍÁ³ Í¥¼Â¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥á¥â¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Í¥¼Â¤ÏÊì¿Æ¤Î¸µ¤òµî¤ë¡£¤½¤·¤Æ5Ç¯¸å¡£ÅÔ²ñ¤Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢Í¥¼Â¤Ï¤¢¤ÎÂà¶þ¤ÊÆü¡¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÁýÅÄÍ¥¼Â¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÌë¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡Ù¡Ø¤¯¤¹¤Ö¤ê¤Î¶¸Áû¶Ê¡Ù¡ØNOT BEER¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë±ÊÀ¥Ì¤Î±¡£Í§¿Í¤Î¼ºí©¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹½÷À¤òÅù¿ÈÂç¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍÇ¡»Ñ¤ò¾Ã¤¹Í§¿Í¡¦ÀÐ°æ¤Ï¤ë¤«¤ò¡¢¡ØÃã°ûÍ§Ã£¡Ù¡Ø¤½¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ù¡ØËþÅ·¤ÎÀ±¤Î²¼¤Ç¡Ù¤Ê¤É±Ç²è¡¦ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó¡£Í¥¼Â¤¬Æ¯¤¯¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÆ±Î½¡¦À¶¿åÂÙÊ¿¤ò¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Î¥¸¥ó¡¦¥Ç¥è¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Í¥¼Â¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÊì¿Æ¡¦¹á¿¥¤òÅ«ÌÚÍ¥»Ò¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¡¦¾®Ìî»û¹¯¤ò¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤¬±é¤¸¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢À±Ìî¸»¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¼«¿È¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ëmabanua¤Î¡ÖBlurred¡×¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡ÖBlurred¡×¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢Í¥¼Â¤ÈÀÐ°æ¤¬²á¤´¤·¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÇÆ¯¤¯Í¥¼Â¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎÍ§¿Í¡¦ÀÐ°æ¤Ë¡Ö¥·¥Õ¥È½ª¤ï¤ê¡¢Î©¤Á°û¤ß¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ò²°Á°¤ÎÏ©¾å¡£¡ÖÎ©¤Á°û¤ß¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤è¡×¤ÈÉÔÄçÉå¤ì¤ëÍ¥¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤Ï´Ì¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤·°û¤ó¤Ç¤ë¡×¤Èµ¤¤Þ¤Þ¤ÊÍÍ»Ò¡£Í¥¼Â¤ÏÊò¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÐ°æ¤È¤Î»þ´Ö¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤ò»Ä¤·¡¢Í¥¼Â¤ÎÁ°¤«¤éÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤ÇÀÐ°æ¤È2¿Í¾è¤ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¤³¤È¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢º£¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ëÍ¥¼Â¤¬ÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ç¡¢¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Í¥¼Â¤ÈÀÐ°æ¤ÎÎ©¤Á°û¤ß¥·¡¼¥ó¤È¡¢Í¥¼Â¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤ò¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤º£¤ò¡¢Í¥¼Â¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£º£¤â¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾åÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¤¢¤Î¿Í¡Ù¤È¡Ø¤¢¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡Ù¤¬¡¢3·î27Æü¤è¤ê¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¥¥ã¥¹¥È¡¦´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£±ÊÀ¥Ì¤Î±¡ÊÁýÅÄÍ¥¼ÂÌò¡Ë
ËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º¢¡¢»ä¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁýÅÄÍ¥¼Â¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤ò¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤º£¤ò¡¢Í¥¼Â¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£º£¤â¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÐ°æ¤µ¤ó¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó¡ÊÀÐ°æ¤Ï¤ë¤«Ìò¡Ë
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡£ÀÄ½Õ¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Í§¿Í¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÌ±ú¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë3¿Í¤ÎÍ§¾ð¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëÍ§¿Í¤äÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò²þ¤á¤ÆÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¸¥ó¡¦¥Ç¥è¥ó¡ÊÀ¶¿åÂÙÊ¿Ìò¡Ë
¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤Ç¤¹¡ª½ë¤«¤Ã¤¿²Æ¤Î·²ÇÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è´Û¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å«ÌÚÍ¥»Ò¡ÊÁýÅÄ¹á¿¥Ìò¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡×¡£¤Þ¤º¤³¤Î±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤¢¤Î¿Í²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ä¡©¤Î´¶¾ð¡£¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ñ¤¿¸å¤Ë¶»¤Î±ü¤Ë¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡Ê¾®Ìî»û¹¯Ìò¡Ë
¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¸«¤¿»ö¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¤À¡£ÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡¢¤½¡¼¤¤¤¨¤Ð1Ëü±ß¼Ú¤ê¤¿¤Þ¤Þ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿4ºÐ¾å¤ÎÂ¼¾åÀèÇÚ¤Ïº£¤É¤³¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©Ã¯¤·¤â¿´¤ÎÃæ¤ËÂ¼¾åÀèÇÚ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¼¾åÀèÇÚ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£30Ç¯±Û¤·¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦Â¼¾å1Ëü±ßÊÖ¤»¡ª
¢£¾åÌî»í¿¥¡ÊµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡Ë
ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Î¿Í¡£Åö»þ¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ôÇ¯¸å¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÊõÊª¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¯»þ´Ö¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤È¡Ö¤¢¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£