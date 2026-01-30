野球を愛する渡辺謙と二宮和也がNetflix「WBC2026」アンバサダー＆SPサポーターに！ 意気込み語る
渡辺謙がNetflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー、二宮和也がスペシャルサポーターに決定。大会本番、試合のNetflixライブ配信に出演するほか、さまざまな関連コンテンツへの出演、そして野球ファンならではの視点や熱量を通じて、選手や監督、キャンプ取材など現場最前線から大会を盛り上げていく。
【写真】渡辺謙「現場の熱量を伝えていきたい」、二宮和也「皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」と意気込む
世界最高峰の野球の祭典、ワールドベースボールクラシック。2026年大会は、世界20の国・地域が参加、東京はじめ4都市で開催される全47試合（3月5日〜3月18日まで）をNetflixでライブ配信する。
野球には、最後のアウトを取るまで何が起こるかわからない、予測不能なドラマがある。そんな野球の魅力に惹かれ、お気に入りのチームや選手を応援し続けている2人の「野球ファン」が、このたびアンバサダー、スペシャルサポーターに就任。
すべての野球ファンが注目する世界最高峰の舞台、2026ワールドベースボールクラシックを、熱狂と感動で盛り上げ、忘れられない思い出にしてもらう。必要だったのは、出場するすべてのチーム・選手・監督・スタッフへ注がれる敬意と、野球ファンとしての視点、野球への熱量。
野球ファンだからこそ、熱のこもった2人の声援は“最強応援団”として選手たちのプレーを後押しし、大会の熱狂や手に汗握るその一瞬一瞬の緊張感、感動を日本中へ伝播させてくれるはずだ。
渡辺は「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」とコメント。
二宮は「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」と言葉を寄せている。
なお、本日1月30日21時から、ワールドベースボールクラシック特別企画のYouTubeコンテンツ第1弾として、2人のスペシャル対談映像をNetflix Japanの公式YouTubeチャンネルにて公開。幼少期から野球を愛する2人の野球ファンになるきっかけや、大会の楽しみ方、意気込みが語られる。
さらに、過去大会の名場面の裏側に迫るNetflixドキュメンタリーシリーズ『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』の制作・配信が決定。
日本が2連覇を掛けて挑む、今年の第6回ワールドベースボールクラシック。大谷翔平vsトラウト、侍ジャパンが世界一を決めた最後の対決をはじめ数々の名場面が生まれてきたが、そのシーンの裏には知られざるドラマ＝真実が存在する。
番組では侍ジャパンの監督や選手、対戦相手、関係者など当事者を徹底取材。渡辺と二宮がナビゲーターとなり、これまで明かされることのなかった真実に迫る。
『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』は、Netflixにて2月19日より独占配信。2月19日にエピソード1＆2、2月27日にエピソード3＆4を配信。
『2026 ワールドベースボールクラシック』（全47試合）は、Netflixにて3月5日〜18日に日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。
【写真】渡辺謙「現場の熱量を伝えていきたい」、二宮和也「皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」と意気込む
世界最高峰の野球の祭典、ワールドベースボールクラシック。2026年大会は、世界20の国・地域が参加、東京はじめ4都市で開催される全47試合（3月5日〜3月18日まで）をNetflixでライブ配信する。
すべての野球ファンが注目する世界最高峰の舞台、2026ワールドベースボールクラシックを、熱狂と感動で盛り上げ、忘れられない思い出にしてもらう。必要だったのは、出場するすべてのチーム・選手・監督・スタッフへ注がれる敬意と、野球ファンとしての視点、野球への熱量。
野球ファンだからこそ、熱のこもった2人の声援は“最強応援団”として選手たちのプレーを後押しし、大会の熱狂や手に汗握るその一瞬一瞬の緊張感、感動を日本中へ伝播させてくれるはずだ。
渡辺は「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」とコメント。
二宮は「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」と言葉を寄せている。
なお、本日1月30日21時から、ワールドベースボールクラシック特別企画のYouTubeコンテンツ第1弾として、2人のスペシャル対談映像をNetflix Japanの公式YouTubeチャンネルにて公開。幼少期から野球を愛する2人の野球ファンになるきっかけや、大会の楽しみ方、意気込みが語られる。
さらに、過去大会の名場面の裏側に迫るNetflixドキュメンタリーシリーズ『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』の制作・配信が決定。
日本が2連覇を掛けて挑む、今年の第6回ワールドベースボールクラシック。大谷翔平vsトラウト、侍ジャパンが世界一を決めた最後の対決をはじめ数々の名場面が生まれてきたが、そのシーンの裏には知られざるドラマ＝真実が存在する。
番組では侍ジャパンの監督や選手、対戦相手、関係者など当事者を徹底取材。渡辺と二宮がナビゲーターとなり、これまで明かされることのなかった真実に迫る。
『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』は、Netflixにて2月19日より独占配信。2月19日にエピソード1＆2、2月27日にエピソード3＆4を配信。
『2026 ワールドベースボールクラシック』（全47試合）は、Netflixにて3月5日〜18日に日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。