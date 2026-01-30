高橋文哉＆宮世琉弥、8LOOM「Come Again」ダンス 共演者への“説明”にファン歓喜「不意打ちすぎる」「粋な対応」
【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の高橋文哉、宮世琉弥が1月30日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜／ひる11時50分〜）に出演。TBS系ドラマ「君の花になる」（2022）の劇中ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）にまつわるトークに反響が寄せられている。
アニメーション映画『クスノキの番人』（1月30日公開）で共演する2人。「ぽかぽか」に揃って出演し、お互いの裏話などを話していた中、CM明けに突如8LOOMの楽曲「Come Again」が流れた。
8LOOMのメンバーである高橋と宮世は、驚いた表情を見せつつも曲に合わせてダンス。「僕らの歌なんで」「ドラマでアイドルグループで」と説明すると、ハライチ・澤部佑から「にしてはお楽しみ会みたいな感じだったけど（笑）」とツッコミが。「言っといてくれれば」「もう3年前くらいなので」と付け加えていた。
突然の8LOOMに、ファンからは「需要しかない」「スタッフさんありがとう」「局違うのに粋な対応」「不意打ちすぎる」「『僕らの歌』が聞けて嬉しすぎる」「『僕らの歌』って言った！」と歓喜の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
