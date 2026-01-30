EXILE AKIRA「20年ぶりの渋谷センター街」LDHメンバー4人が街中降臨 豪華ショットに「凄いオーラ」「伝説の写真」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】EXILE AKIRAが1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。イベント参加で渋谷センター街に登場した際の様子を投稿し、話題となっている。
【写真】LDHメンバー4人「凄いオーラ」渋谷センター街での貴重ショット
◆EXILE AKIRA＆THE RAMPAGE藤原樹ら、LDHメンバー4人が渋谷センター街降臨
AKIRAは「ハイローイベントで 20年ぶりの渋谷センター街」とつづり、写真を複数枚投稿。写真ではTHE RAMPAGEの藤原樹、劇団EXILEの青柳翔、DOBERMAN INFINITY（ドーベルマンインフィニティー）のSWAY（スウェイ）とセンター街の入口で笑顔や真顔のギャルピースショットや、街中を歩く姿などを披露している。
◆AKIRAの投稿に反響
この投稿に「ギャルピース最高」「目立ちすぎる4人」「いつまでも格好良い」「黒スーツで凄いオーラ」「伝説の写真」などと反響が寄せられている。
「HiGH＆LOW」は、日本国内でシリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を突破する人気シリーズ。2026年は「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」として様々なイベントが開催される。（modelpress編集部）
