奥田民生、3年ぶりソロツアー＜MTRYツアー2026“春 Ooh La La”＞最終公演を生中継
奥田民生が1月11日より、全国17ヵ所を回る全国ツアー＜MTRYツアー2026“春 Ooh La La”＞を開催中だ。同ツアーから千秋楽となる3月29日、東京・昭和女子大学人見記念講堂での公演の模様をWOWOWおよび全国各地の映画館にて生中継されることが決定した。
湊雅史(Dr)、小原礼(B)、斎藤有太(Key)という長年にわたって一緒に作品を作り上げてきたバンド“MTR＆Y”とともに全国を回るのは2023年以来3年ぶり。いずれもテクニックや即興力に長けた名うてのミュージシャンぞろいのMTR&Yは、熟練の風格さえのぞかせる奥田の才能をさらに際立たせていく鉄壁の布陣だ。
同公演の模様がWOWOW生中継に加え、全国各地の映画館でのライブ・ビューイングで味わうことが可能となる。
■WOWOW番組『生中継！奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」』
3月29日(日)午後5:00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
収録日：2026年3月29日／収録場所：東京昭和女子大学人見記念講堂
番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/okudatamio/
■『奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」ライブ・ビューイング』
3月29日(日)午後5:00開演
▼会場
全国各地の映画館
映画館：https://liveviewing.jp/okudatamio-mtry2026/
※開場時間は映画館によって異なります。
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
▼チケット
4,800円(税込／全席指定)
※入場者プレゼント「オリジナルステッカー」付き
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。
他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。
※不良品以外の交換はできません。
【ファンクラブ先行(抽選)】
受付期間：1月30日(金)12:00〜2月8日(日)23:59
エーギョー★ライダー先行：https://e-gyo-rider.jp/
※お申込みはおひとり様につき4枚までとなります。
【プレオーダー(抽選)】
受付期間：2月21日(土)18:00〜3月1日(日)23:59
イープラス：https://eplus.jp/okudatamio-mtry2026/lv/
※お申込みはおひとり様につき4枚までとなります。
【一般発売(先着)】
受付期間：3月21日(土)18:00〜3月27日(金)12:00
イープラス：https://eplus.jp/okudatamio-mtry2026/lv/
全国のファミリーマート店舗
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
（問）イープラス 050-3185-6760
情報サイト：https://liveviewing.jp/okudatamio-mtry2026/
